Валентина Матвиенко планирует осенью посетить ряд стран СНГ

Матвиенко пока не озвучила, в какие именно государства намерена совершить визиты, но отметила, что ведется их активная подготовка.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что планирует осенью визиты в ряд стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом пишет РИА Новости.

"На осень у меня запланированы поездки в ряд стран СНГ, сейчас не буду их озвучивать. Ведется активная содержательная подготовка этих визитов. Пока планируем", — сказала Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг.

По ее словам, ясность может появиться в сентябре. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

Напомним, Валентина Матвиенко посетила Узбекистан с официальным визитом в начале октябре прошлого года. В рамках поездки она провела переговоры с коллегами из Сената Олий Мажлиса и Законодательной палаты. Также Матвиенко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.