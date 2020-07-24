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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко планирует осенью посетить ряд стран СНГ

Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200724/14620906/Valentina-Matvienko-planiruet-osenyu-posetit-ryad-stran-SNG.html

Матвиенко пока не озвучила, в какие именно государства намерена совершить визиты, но отметила, что ведется их активная подготовка.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что планирует осенью визиты в ряд стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом пишет РИА Новости.

"На осень у меня запланированы поездки в ряд стран СНГ, сейчас не буду их озвучивать. Ведется активная содержательная подготовка этих визитов. Пока планируем", — сказала Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг.

По ее словам, ясность может появиться в сентябре. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

Напомним, Валентина Матвиенко посетила Узбекистан с официальным визитом в начале октябре прошлого года. В рамках поездки она провела переговоры с коллегами из Сената Олий Мажлиса и Законодательной палаты. Также Матвиенко принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Теги:
подготовка к визиту, официальный визит, СНГ, политика, Совет Федерации, Россия, Валентина Матвиенко



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