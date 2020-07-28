Эдуардс Стипрайс завершает миссию посла ЕС в Узбекистане

Дипломат из Латвии Стипрайс возглавил делегацию Европейского союза в РУз в сентябре 2016 года. До этого он работал заместителем государственного секретаря — политическим директором МИД прибалтийского государства.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник принял главу делегации Европейского союза в республике, посла Эдуардса Стипрайса, который завершает свою миссию в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий, в том числе вопрос проведения в Ташкенте министерской конференции "Европейский союз — Центральная Азия".

Также Камилов и Стипрайс отметили необходимость дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, который по итогам 2019 года составил четыре миллиарда долларов США.

По данным пресс-службы, в финале встречи министр иностранных дел "выразил главе делегации ЕС признательность за плодотворную работу и весомый вклад в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Евросоюзом". Стипрайс, в свою очередь, поблагодарил Камилова за всестороннее содействие, которое было оказано ему за время работы в Узбекистане.

Напомним, дипломат из Латвии Эдуардс Стипрайс возглавил делегацию Европейского союза в Узбекистане в сентябре 2016 года. До этого он работал заместителем государственного секретаря — политическим директором МИД прибалтийского государства. На посту главы делегации Стипрайс сменил Юрия Штерка из Болгарии, занимавшего эту должность с 2012 года — именно тогда в республике открылось диппредставительство ЕС.