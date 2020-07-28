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Руководитель делегации ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс

Эдуардс Стипрайс завершает миссию посла ЕС в Узбекистане

© Flickr / Latvian Foreign Ministry
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200728/14640962/Eduards-Stiprays-zavershaet-missiyu-posla-ES-v-Uzbekistane.html

Дипломат из Латвии Стипрайс возглавил делегацию Европейского союза в РУз в сентябре 2016 года. До этого он работал заместителем государственного секретаря — политическим директором МИД прибалтийского государства.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник принял главу делегации Европейского союза в республике, посла Эдуардса Стипрайса, который завершает свою миссию в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)
© Sputnik /
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Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий, в том числе вопрос проведения в Ташкенте министерской конференции "Европейский союз — Центральная Азия".

Также Камилов и Стипрайс отметили необходимость дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, который по итогам 2019 года составил четыре миллиарда долларов США.

По данным пресс-службы, в финале встречи министр иностранных дел "выразил главе делегации ЕС признательность за плодотворную работу и весомый вклад в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Евросоюзом". Стипрайс, в свою очередь, поблагодарил Камилова за всестороннее содействие, которое было оказано ему за время работы в Узбекистане.

Напомним, дипломат из Латвии Эдуардс Стипрайс возглавил делегацию Европейского союза в Узбекистане в сентябре 2016 года. До этого он работал заместителем государственного секретаря — политическим директором МИД прибалтийского государства. На посту главы делегации Стипрайс сменил Юрия Штерка из Болгарии, занимавшего эту должность с 2012 года — именно тогда в республике открылось диппредставительство ЕС.

Теги:
Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, Посол, Евросоюз, Узбекистан



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