Узбекистан приветствует объявление трехдневного перемирия в Афганистане — МИД

Представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин ранее заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистан приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника Эйде аль-Адха (другие названия — Курбан-байрам, Курбан-хайит. — Прим. ред.), говорится в заявлении МИД республики.

Ранее представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".

"Узбекистан приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника Эйде аль-Адха. Мы выражаем надежду, что прекращение огня в эти благословенные дни создаст необходимые условия для запуска мирных межафганских переговоров. Узбекистан призывает все афганские стороны проявить мудрость и конструктивный подход к достижению этой благородной цели во имя мирного будущего страны", — говорится в публикации на официальном сайте МИД РУз.

В министерстве также заверили, что Узбекистан продолжит укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана, всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация