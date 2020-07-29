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Узбекистан приветствует объявление трехдневного перемирия в Афганистане — МИД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200729/14655544/Uzbekistan-privetstvuet-obyavlenie-trekhdnevnogo-peremiriya-v-Afganistane--MID.html

Представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин ранее заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистан приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника Эйде аль-Адха (другие названия — Курбан-байрам, Курбан-хайит. — Прим. ред.), говорится в заявлении МИД республики.

Ранее представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".

"Узбекистан приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника Эйде аль-Адха. Мы выражаем надежду, что прекращение огня в эти благословенные дни создаст необходимые условия для запуска мирных межафганских переговоров. Узбекистан призывает все афганские стороны проявить мудрость и конструктивный подход к достижению этой благородной цели во имя мирного будущего страны", — говорится в публикации на официальном сайте МИД РУз.

В министерстве также заверили, что Узбекистан продолжит укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана, всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Радикальное движение "Талибан", МИД Узбекистана, Узбекистан, Афганистан



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