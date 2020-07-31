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Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200731/14672978/Putin-pozdravil-rossiyskikh-musulman-s-Kurban-bayramom.html

Тридцать первого июля отмечается один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. В этом году он проходит с учетом новых реалий.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана. Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", — говорится в послании российского лидера.

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Он приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© Sputnik / Саид Царнаев
Как проходит Курбан-байрам-2020 в России
Также Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Однако из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии приостановили хадж для паломников из-за рубежа.

В России праздник, как и во многих других странах, отмечают с учетом новых реалий — в режиме социального дистанцирования. Праздничные молитвы проходят онлайн, а в мечетях в этот день можно находиться лишь представителям духовенства.

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Теги:
поздравление, праздник, Курбан-байрам, мусульмане, Россия, Владимир Путин



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