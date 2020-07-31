ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана. Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", — говорится в послании российского лидера.
Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Он приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
В России праздник, как и во многих других странах, отмечают с учетом новых реалий — в режиме социального дистанцирования. Праздничные молитвы проходят онлайн, а в мечетях в этот день можно находиться лишь представителям духовенства.