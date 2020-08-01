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Здание Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Очередное пленарное заседание Сената пройдет в формате видеоконференции

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200801/14680092/Ocherednoe-plenarnoe-zasedanie-Senata-proydet-v-formate-videokonferentsii.html

Планируется рассмотреть законы "Об образовании", "О занятости населения", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми" и другие.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Пресс-служба Минюста сообщила о принятии решения о созыве шестого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса 7 августа 2020 года. Отмечается, что заседание будет проводиться в форме видеоконференцсвязи.

Сенаторы рассмотрят законы "Об образовании", "О занятости населения", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии торговле людьми", "Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков".

Вместе с тем в повестке встречи значится обсуждение законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием процессов законотворчества и парламентского контроля", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О частных агентствах занятости".

Напомним, предыдущее пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса прошло 19 июня. В его рамках был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о назначении Послом Узбекистана в Израиле Ферузы Махмудовой. Тогда же были одобрены поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания сроком до пяти лет лишения свободы за продажу без рецепта лекарственных препаратов, используемых как "аптечные наркотики".

Теги:
Узбекистан, закон, видеоконференцсвязь, заседание, Сенат Олий Мажлиса



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