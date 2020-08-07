Путин позвонил Лукашенко за день до выборов — о чем говорили президенты

Главы государств обсудили двустороннюю повестку, борьбу с коронавирусом, а также задержание 33 российских граждан на территории РБ.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службах глав обоих государств.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны на фоне приближающихся президентских выборов в Беларуси, запланированных на 9 августа, а также после задержания в республике 33 граждан РФ — якобы "боевиков" частной военной компании, которых Следственный комитет РБ подозревает в подготовке массовых беспорядков.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян будет урегулирована "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", — говорится в публикации.

В пресс-службе президента РБ рассказали , что Путин, в частности, "отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению".

Главы государств подчеркнули стремление "самым серьезным образом" разобраться в ситуации с задержанием российских граждан, отмечается в сообщении.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", — говорится в публикации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала ситуацию вокруг задержания россиян в Беларуси "спектаклем". По ее словам, эти люди должны вернуться на родину, поскольку их вина ничем не доказана.

"Комсомольская правда" в четверг написала, что задержанные белорусскими силовиками граждане РФ стали жертвами провокации, которую устроили спецслужбы Украины.