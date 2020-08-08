Если Кабул не освободит пленных талибов, это приведет к эскалации — Шахин

В Кабуле отказываются выпускать порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Для решения этого вопроса была созвана Лойя-джирга.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Если администрация президента Афганистана Ашрафа Гани не освободит оставшихся талибов, это приведет к эскалации, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.

В Афганистане продолжается обмен пленными между властями и "Талибаном"*. Гани заявлял, что не имеет полномочий принимать решение об освобождении порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Для решения этого вопроса было созвано общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя-джирга). Заседание началось 7 августа и может продлиться от трех до пяти дней.

"Если заключенных не освободят, то это будет означать, что администрация в Кабуле не хочет мирного урегулирования афганского вопроса, что они избрали военное решение. И это приведет к тому, что столкновения усилятся, а ответственность за это будет нести администрация в Кабуле", — заявил Шахин в телефонном интервью.

По его мнению, Лойя-джирга собралась лишь для того, чтобы создать препятствия для процесса освобождения заключенных.

"Нынешняя так называемая Лойя-джирга созывается кабульской администрацией. С нашей точки зрения она нелегитимна, а значит, и принимаемые в ходе встречи решения также не имеют силы, они незаконны", — сказал Шахин.

Он напомнил, что ранее движение подписало с США в Дохе соглашение, согласно которому "пленные талибы должны быть освобождены".

"Там четко прописано: перед началом межафганских переговоров на свободу должны выйти пять тысяч пленных (талибов). Для этого не нужна Лойя-джирга. Она созывается только для того, чтобы создать препятствия для процесса освобождения заключенных", — заявил Шахин.

В конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация