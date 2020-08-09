Выборы президента Беларуси состоялись — что отметил наблюдатель из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на президентских выборах.
За пост главы государства борются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Также в бюллетенях есть графа "против всех".
К настоящему моменту явка на выборы составила 65,19%.
Это значит, что выборы в стране состоялись, поскольку требовалось, чтобы свой голос отдали более 50% граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.
На голосовании также присутствовали международные наблюдатели, в том числе СНГ и из Узбекистана, в частности.
Как отметил зампредседателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов, избирательная кампания в этот раз была специфическая. Это связано с пандемией COVID-19.
Однако, несмотря на это, выборы были организованы на высоком уровне, отметил Истамов.
Он отметил, что когда было получено приглашение от Исполкома СНГ, не было даже сомнения в том, чтобы приехать, поскольку "Центризбирком Узбекистана и Центризбирком Беларуси, связывают очень тесные связи, долгие связи".
"В первую очередь, я могу констатировать факт, что выборы проходят в спокойной атмосфере. <...> Все избирательные участки, которые мы посетили, соответствовали тем нормам, которых требует законодательство Республики Беларусь. Созданы все условия для избирателей и для лиц с инвалидностью. <..> Для нас созданы все условия, чтобы мы проводили свои наблюдения открыто. Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно и люди идут голосовать – голосовать за судьбу своей страны, за будущее своих детей", — подчеркнул наблюдатель в эфире СТВ.
Истамова также попросили сравнить избирательную кампанию в Беларуси и Узбекистане.
По его словам, атмосфера в странах схожая.
"Отмечается высокая явка, потому что люди проявляют свою высокую гражданскую позицию, активность. В том числе, знаю, что во время этого в Беларуси, традиционно, люди пользуются правом досрочного голосования, что, мне кажется, это тоже правильно, потому что Центральная избирательная комиссия должна создать все условия для того, чтобы гражданам было удобно голосовать", — добавил наблюдатель.
Он также подчеркнул, что обязательный элемент голосования — это праздничное настроение и позитив, с которым граждане приходят, отдают свой голос и учат этому своих детей, которые в будущем также станут полноправными избирателями.