Выборы президента Беларуси состоялись — что отметил наблюдатель из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на президентских выборах.

За пост главы государства борются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Также в бюллетенях есть графа "против всех".

К настоящему моменту явка на выборы составила 65,19%.

Это значит, что выборы в стране состоялись, поскольку требовалось, чтобы свой голос отдали более 50% граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.

На голосовании также присутствовали международные наблюдатели, в том числе СНГ и из Узбекистана, в частности.

Как отметил зампредседателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов, избирательная кампания в этот раз была специфическая. Это связано с пандемией COVID-19.

СТВ Заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов

Однако, несмотря на это, выборы были организованы на высоком уровне, отметил Истамов.

Он отметил, что когда было получено приглашение от Исполкома СНГ, не было даже сомнения в том, чтобы приехать, поскольку "Центризбирком Узбекистана и Центризбирком Беларуси, связывают очень тесные связи, долгие связи".

"В первую очередь, я могу констатировать факт, что выборы проходят в спокойной атмосфере. <...> Все избирательные участки, которые мы посетили, соответствовали тем нормам, которых требует законодательство Республики Беларусь. Созданы все условия для избирателей и для лиц с инвалидностью. <..> Для нас созданы все условия, чтобы мы проводили свои наблюдения открыто. Мы можем сказать, что выборы проходят открыто, прозрачно и люди идут голосовать – голосовать за судьбу своей страны, за будущее своих детей", — подчеркнул наблюдатель в эфире СТВ.

СТВ Заместитель председателя Центризбиркома Узбекистана Махмуд Истамов

Истамова также попросили сравнить избирательную кампанию в Беларуси и Узбекистане.

По его словам, атмосфера в странах схожая.

"Отмечается высокая явка, потому что люди проявляют свою высокую гражданскую позицию, активность. В том числе, знаю, что во время этого в Беларуси, традиционно, люди пользуются правом досрочного голосования, что, мне кажется, это тоже правильно, потому что Центральная избирательная комиссия должна создать все условия для того, чтобы гражданам было удобно голосовать", — добавил наблюдатель.

Он также подчеркнул, что обязательный элемент голосования — это праздничное настроение и позитив, с которым граждане приходят, отдают свой голос и учат этому своих детей, которые в будущем также станут полноправными избирателями.