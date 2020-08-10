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Пара на скутере перед ОМОНом во время акции протеста после закрытия избирательных участков на президентских выборах в Беларуси

Протестная акция идет в столице Беларуси

AFP / SERGEI GAPON
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200810/14739028/Protestnaya-akciya-idet-v-stolice-Belarusi.html

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента голосов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Минске идет несанкционированная акция протеста, пишет Sputnik Беларусь

© Sputnik / Виктор Толочко
Выборы президента Беларуси: опубликованы результаты национального экзитпола
В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента голосов, на втором месте Светлана Тихановская, у нее восемь процентов. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов.

Акция протеста в столице идет в районе стелы "Минск — город-герой". Силовики применяли для разгона ее участников светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и спецмашины. Задержаны несколько десятков человек. Протестующие строили баррикаду из мусорных баков и других подручных средств. Некоторые становились на колени перед ОМОНом и просили не применять силу.

По последним данным, протестная активность на улицах города пошла на убыль. Люди расходятся.

Напомним, граждане Беларуси могли проголосовать за одного из пяти кандидатов или против всех. 

По данным Центральной избирательной комиссии республики, явка на 20.00 составила 84,05 процента. Окончательные итоги выборов ЦИК намерен объявить 14 августа.

Теги:
политика, протесты, Беларусь



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