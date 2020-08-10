Лойя-джирга согласилась освободить 400 заключенных талибов — реакция МИД РУз

Ранее в Кабуле отказывались выпускать порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Для решения этого вопроса было созвано общенациональное собрание народных представителей Афганистана. Заседание продлилось несколько дней.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало официальное заявление после появления информации о том, что Лойя-джирга согласилась освободить 400 сторонников "Талибана"*, находящихся в афганских тюрьмах.

"Узбекистан приветствует решение консультативной Лойи-джирги Афганистана об освобождении 400 заключенных талибов, что послужило снятию последней преграды на пути запуска инклюзивных межафганских переговоров, — говорится в публикации на сайте МИД. — Узбекская сторона всецело поддерживает начало переговорного процесса между правительством Афганистана и движением "Талибан"* в Дохе и выражает надежду на то, что стороны проявят политическую волю, конструктивный подход и готовность к компромиссу во имя достижения долгосрочного мира и стабильности на афганской земле".

В ИРА продолжается обмен пленными между властями и радикальным движением. Президент Ашраф Гани заявлял, что не имеет полномочий принимать решение об освобождении порядка 400 боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Для решения этого вопроса было созвано общенациональное собрание народных представителей Афганистана (Лойя-джирга). Официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Сухейль Шахин отмечал: если Кабул не освободит пленных талибов, это приведет к эскалации.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Узбекистан продолжит оказывать всестороннюю помощь в продвижении мирного процесса в Афганистане и готов всячески поддерживать народ этой страны в стремлении к построению процветающего государства.

В конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация