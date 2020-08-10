Лойя-джирга согласилась освободить 400 заключенных талибов — реакция МИД РУз

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало официальное заявление после появления информации о том, что Лойя-джирга согласилась освободить 400 сторонников "Талибана"*, находящихся в афганских тюрьмах.
"Узбекистан приветствует решение консультативной Лойи-джирги Афганистана об освобождении 400 заключенных талибов, что послужило снятию последней преграды на пути запуска инклюзивных межафганских переговоров, — говорится в публикации на сайте МИД. — Узбекская сторона всецело поддерживает начало переговорного процесса между правительством Афганистана и движением "Талибан"* в Дохе и выражает надежду на то, что стороны проявят политическую волю, конструктивный подход и готовность к компромиссу во имя достижения долгосрочного мира и стабильности на афганской земле".
Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Узбекистан продолжит оказывать всестороннюю помощь в продвижении мирного процесса в Афганистане и готов всячески поддерживать народ этой страны в стремлении к построению процветающего государства.
В конце февраля на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация