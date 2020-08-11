Гани подписал указ об освобождении 400 талибов

Ранее в Кабуле отказывались выпускать несколько сотен боевиков, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Для решения этого вопроса была созвана Лойя-джирга.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении оставшихся 400 членов "Талибана"*, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в президентском дворце.

Также Гани подписал документ об освобождении из тюрем сотрудников афганских национальных сил безопасности.

Дополнительных подробностей нет.

В воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя-джирга) согласились освободить 400 талибов, призвав радикальное движение и правительство страны положить конец насилию и конфликтам в стране и разрешить разногласия путем переговоров. В заявлении также отмечается: народ и правительство Афганистана должны быть уверены в том, что деятельность освобожденных боевиков будет контролироваться и они не вернутся к войне.

Эти 400 человек были в разное время осуждены за тяжкие уголовные преступления: 156 из них приговорены к смертной казни, 105 обвиняются в убийствах, 34 — в похищениях людей, повлекших за собой убийство, 51 — в контрабанде наркотиков, 44 занесены в черный список правительства Афганистана и его союзников, шестеро обвиняются в других преступлениях, еще четверо — в неуказанных.

Всего в списке "Талибана"*, переданном властям страны для освобождения перед внутриафганскими переговорами (которые, как теперь ожидается, пройдут в Дохе), были имена пяти тысяч боевиков. К настоящему времени выпущены 4,6 тысячи заключенных и еще 500 человек вне списка

В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.

К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Госсекретарь США Майк Помпео в начале августа призвал Лойю-джиргу освободить заключенных талибов и тем самым снять препятствие к внутриафганским переговорам.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация