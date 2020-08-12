Ташкент предложил Токио принять программу противодействия эпидемиям в ЦА

В Министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали об итогах внеочередного совещания глав внешнеполитических ведомств диалога "Центральная Азия + Япония" в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают принять совместную программу стран Центральной Азии и Японии по противодействию трансграничным эпидемиям. Об этом сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник принял участие во внеочередном совещании глав внешнеполитических ведомств диалога "Центральная Азия + Япония" в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие главы МИД Японии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

"Узбекской стороной предложено разработать и принять программу взаимодействия по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности и сотрудничества в противодействии трансграничным эпидемиям между государствами Центральной Азии и Японией", — говорится в публикации на сайте МИД.

В ходе видеоконференции были обсуждены вопросы совместной борьбы против коронавирусной инфекции и предотвращения ее последствий, перспективы укрепления и дальнейшего развития сотрудничества в нынешних условиях пандемии.

"Выражена заинтересованность в налаживании связей в области подготовки медицинских кадров, реализации совместных проектов в сфере фармацевтики и выпуска лекарственных препаратов", — добавили в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончались.

В Узбекистане зафиксированы 32 215 случаев инфицирования. Выздоровели 24 090 человек (75 процентов), на лечении находятся 7 917. Умерли 208 пациентов.