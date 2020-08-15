Стало известно имя первого кандидата в президенты Таджикистана

Объявлен первый представитель политических партий, который примет участие в выборах президента Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. На внеочередном съезде Аграрной партии было объявлено имя первого кандидата в президенты Таджикистана. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

В собрании приняли участие около 130 представителей отделений организации по всей стране.

Отмечено, что председатель партии Рустам Латифзода был избран кандидатом в президенты.

Латифзода родился 27 ноября 1960 года в Восейском районе Хатлонской области Таджикистана. Окончил Аграрный университет Таджикистана, а также Горный институт в Санкт-Петербурге по специальности гидротехника и инженерия окружающей среды.

Прежде он работал в ПО "Таджикводстрой", Госкомприроды Таджикистана. Позже назначен главным специалистом отделов мелиорации, АПК, экологии и чрезвычайных ситуаций при аппарате президента.

Кандидаты в президенты всегда активно занимался вопросами экологии в республике: был первым заместителем министра охраны природы Таджикистана, заместителем председателя Госкомитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства, возглавлял экологическую комиссию в парламенте республики.

с 2005-го года Рустам Латифзода являлся замом главы Аграрной партии. В 2014 году он был избран на пост председателя.