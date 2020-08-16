Утвержден обновленный состав Коллегии МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Информационное агентство УзА передает, что согласно соответствующему постановлению правительства, количественный состав коллегии Министерства иностранных дел Узбекистана составляет 13 человек.
Состав Коллегии Министерства иностранных дел утвержден в следующем составе:
1. Камилов Абдулазиз Хафизович - министр иностранных дел;
2. Арзиев Фарход Нуритдинович - первый заместитель Министра иностранных дел;
3. Хамраев Эркин Джалилович - заместитель Министра иностранных дел;
4. Неъматов Илхамджан Туйчиевич - заместитель Министра иностранных дел;
5. Сидиков Фуркат Ахмедович - заместитель Министра иностранных дел;
6. Асадов Шерзод Икромович - заместитель Министра иностранных дел;
7. Иргашев Исматилла Раимович - специальный представитель президента Афганистана;
8. Абдувахитов Абдуджабар Абдусаттарович - ректор Университета мировой экономики и дипломатии;
9. Назаров Рахматулла Джурабаевич - советник министра иностранных дел;
10. Ходжаев Ашраф Баходирович - директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел;
11. Азизов Бобур Бахтиёрович - директор Консульско-правового управления Министерства иностранных дел;
12. Турсунов Фаррух Исламджанович - Директор Интегрированного информационно-аналитического управления МИД России;
13. Гасанов Илхом Ахмаджонович - начальник Управления кадров и учебных заведений МИД.
Напомним, три дня назад глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обменялись мнениями по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия в различных сферах.