Утвержден обновленный состав Коллегии МИД Узбекистана

Количественный состав коллегии МИД Узбекистан составляет 13 человек, он утвержден постановлением правительства.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Информационное агентство УзА передает, что согласно соответствующему постановлению правительства, количественный состав коллегии Министерства иностранных дел Узбекистана составляет 13 человек.

Состав Коллегии Министерства иностранных дел утвержден в следующем составе:

1. Камилов Абдулазиз Хафизович - министр иностранных дел;

2. Арзиев Фарход Нуритдинович - первый заместитель Министра иностранных дел;

3. Хамраев Эркин Джалилович - заместитель Министра иностранных дел;

4. Неъматов Илхамджан Туйчиевич - заместитель Министра иностранных дел;

5. Сидиков Фуркат Ахмедович - заместитель Министра иностранных дел;

6. Асадов Шерзод Икромович - заместитель Министра иностранных дел;

7. Иргашев Исматилла Раимович - специальный представитель президента Афганистана;

8. Абдувахитов Абдуджабар Абдусаттарович - ректор Университета мировой экономики и дипломатии;

9. Назаров Рахматулла Джурабаевич - советник министра иностранных дел;

10. Ходжаев Ашраф Баходирович - директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел;

11. Азизов Бобур Бахтиёрович - директор Консульско-правового управления Министерства иностранных дел;

12. Турсунов Фаррух Исламджанович - Директор Интегрированного информационно-аналитического управления МИД России;

13. Гасанов Илхом Ахмаджонович - начальник Управления кадров и учебных заведений МИД.

Напомним, три дня назад глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обменялись мнениями по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия в различных сферах.