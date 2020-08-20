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В РФ оценили влияние пандемии на экономические отношения с Узбекистаном

В РФ оценили влияние пандемии на экономические отношения с Узбекистаном

Министерство инвестиций и внешней торговли
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200820/14810845/V-RF-otsenili-vliyanie-pandemii-na-ekonomicheskie-otnosheniya-s-Uzbekistanom.html

По итогам встречи были обозначены ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и определены первоочередные задачи по расширению многопланового экономического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Москве состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с министром экономического развития Российской Федерации М.Решетниковым, сообщает пресс-служба.

"Было проанализировано текущее состояние реализации имеющихся договоренностей, рассмотрены механизмы по ее ускорению, а также новые направления дальнейшего взаимодействия. Принимая во внимание высокую степень взаимосвязанности экономик двух стран, стороны подчеркнули целесообразность развития конструктивного диалога, как для выполнения поставленных задач, так и для увеличения масштабов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Была отмечена значимость проведения намеченного на сентябрь текущего года заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. 

Также была высоко оценена поддержка, оказываемая российской стороной в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, конструктивное взаимодействие в ходе состоявшегося в июле текущего года 4-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, а также техническое содействие в рамках проекта "Содействие развитию торговли в Республике Узбекистан".

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли >>

По итогам встречи были обозначены ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и определены первоочередные задачи по расширению многопланового экономического сотрудничества.

 

Теги:
Сардор Умарзаков, Встреча, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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