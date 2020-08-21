Состоялось первое заседание Консорциума центров стран ШОС

Обид Хакимов проинформировал о масштабных преобразованиях, инициированных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также результатах проводимых реформ.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. На днях состоялось первое заседание Консорциума экономических аналитических центров стран-членов ШОС, которое было организовано Центром региональной торговли в Нью-Дели (Индии).

Целью мероприятия стало обсуждение аналитическими экономическими центрами стран ШОС. Заседание открыл руководитель Центра региональной торговли Индии профессор Рам Упендра Дас.

В заседании приняли участие руководители и представители экономических аналитических центров Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, от Узбекистана в заседании участвовал директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов.

С приветственной речью к участникам Консорциума обратился Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, который подчеркнул, что Консорциум экономических аналитических центров – это новый вектор развития стран-членов ШОС.

Генеральный секретарь ШОС также отметил, что распространение коронавирусной инфекции повлияло на деятельность многих экспертных механизмов Организации, в связи с чем актуальным является налаживание более тесного сотрудничества мозговых центров стран ШОС, в том числе по изучения вопросов, связанных с посткризисным восстановлением экономик стран.

В ходе заседания участники обсудили проект Плана работы, который предусматривает проведение совместных исследований по восьми темам, где каждое исследование будет координировать один мозговой центр, который будет обобщать исследовательские и аналитические материалы всех других центров. В результате по окончании работы каждый центр получит доступ ко всем докладам, что и есть сложение потенциала мозговых центров для проведения совместных исследований.

В своем выступлении перед участниками Консорциума директор ЦЭИР Обид Хакимов проинформировал о масштабных преобразованиях, инициированных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также результатах проводимых реформ.

Он подчеркнул, что участие ЦЭИР в Консорциуме будет также использовано для проведения совместно с аналитическими экономическими центрами стран ШОС совместных исследований по другим приоритетным тематикам, в целях содействия развитию экономики республики и торгово-экономических отношений со странами-членами ШОС, которые будет предложено включить в План работы Консорциума на предстоящий период.

В соответствии с проектом Плана работы Консорциума стороны договорились о проведении совместных исследований по тематикам сотрудничеству в области цифровой экономики, инноваций и новых технологий, транспорта и коммуникаций, туризма, сокращения бедности, гармонизации таможенных и торговых стандартов, обеспечения продовольственной безопасности, в сфере малого и среднего бизнеса, искоренения коррупции.