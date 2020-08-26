Посол Израиля в Узбекистане завершает свою миссию

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-израильского сотрудничества в различных сферах и форматах.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Сегодня, 26 августа, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль Эдуарда Шапиру, который завершает свою дипломатическую миссию в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-израильского сотрудничества в различных сферах и форматах", - говорится в информации.

В связи с завершением дипломатической миссии в Узбекистане министр отметил плодотворную деятельность посла и его конструктивный вклад в развитие отношений между двумя странами.

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