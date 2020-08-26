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Посол Израиля в Узбекистане завершает свою миссию

Посол Израиля в Узбекистане завершает свою миссию

МИД
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200826/14844769/Posol-Izrailya-v-Uzbekistane-zavershaet-svoyu-missiyu.html

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-израильского сотрудничества в различных сферах и форматах.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Сегодня, 26 августа, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль Эдуарда Шапиру, который завершает свою дипломатическую миссию в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-израильского сотрудничества в различных сферах и форматах", - говорится в информации.

В связи с завершением дипломатической миссии в Узбекистане министр отметил плодотворную деятельность посла и его конструктивный вклад в развитие отношений между двумя странами.

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Дипломат поблагодарил за поддержку его деятельности в качестве главы дипмиссии Израиля в Ташкенте.

Теги:
Посол, Израиль, Узбекистан, Узбекистан, политика



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