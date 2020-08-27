14:59 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопрос делимитации границы

Правительство Кыргызской республики
Политика
Получить короткую ссылку
172 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200827/14848897/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-obsudili-vopros-delimitatsii-granitsy.html

Последняя встреча представителей обеих стран по вопросам границ была проведена в августе прошлого года.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Накануне в Ташкенте прошла встреча премьер-министра республики Абдуллы Арипова и вице-премьер-министра Кыргызстана Акрама Мадумарова.

1 / 3
Пресс-служба правительства Кыргызстана
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с вице-премьер-министром Кыргызстана Акрамом Мадумаровым

Стороны отметили, что, благодаря инициативам и усилиям глав обеих республик, узбекско-кыргызские отношения в последние годы вышли на качественно новый уровень.

"Поддерживается активный диалог на всех уровнях. Наблюдается значительный рост двустороннего товарооборота, расширяется инвестиционное сотрудничество, укрепляются культурные связи", — заявил Арипов.

Одной из центральных тем для обсуждения стал вопрос делимитации государственных границ. 

"Стороны подчеркнули важность проведения плодотворной работы правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы", — сообщила пресс-служба кабмина Кыргызстана.  

Ранее Акрам Мадумаров подчеркивал, что на сегодняшний день границы между республиками до сих пор полностью не описаны.

"С Узбекистаном сравнительно есть продвижение – 85% протяженности границ делимитированы. Осталось 10-15%. Работа ведется. Последняя встреча по вопросам границ была 1 августа 2019 года", — отмечал Мадумаров.

По его словам, четкое согласование границ с соседними странами — это один из основных принципов государственности.

Арипов и Мадумаров также обсудили вопросы эффективности работы пропускных пунктов, развития торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рационального использования водных ресурсов.

Теги:
делимитация, граница, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
LIVE_Спутник: Танковый биатлон. Пятый день.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. АрМИ-2020: Танковый биатлон. День пятый
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться