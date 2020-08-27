14:59 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Мужчина закрывает портфель

В Узбекистан прибудет глава МИД Афганистана

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
7810
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200827/14849687/V-Uzbekistan-pribudet-glava-MID-Afganistana-.html

В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах. 

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар с официальным визитом посетит Узбекистан 28 августа. В рамках мероприятия будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Узбекистан 28-29 августа 2020 года посетит делегация Исламской Республики Афганистан во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром", - указано в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, в программе визита предусмотрены встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и других ведомствах.

В ходе предстоящих переговоров представители двух стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах. 

Узбекистан планирует организовать поставки грузовиков повышенной проходимости КамАЗ в Афганистан
Sputnik / Михаил Воскресен
Узбекистан поставит в Афганистан КамАЗы повышенной проходимости

В последнее время правительство Узбекистана предпринимает меры по укреплению деловых отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах деятельности. В конце января 2017 года делегация из Узбекистана посетила Кабул. Во время визита была подписана "дорожная карта", согласно которой планировалось увеличить торговый оборот с $400 миллионов долларов до $1,5 миллиарда. В декабре того же года Ташкент посетил президент Афганистан Ашрафа Гани. В рамках встречи было подписано свыше 40 контрактов на поставку узбекской продукции на афганский рынок. Их общая сумма превысила $500 миллионов.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
LIVE_Спутник: Танковый биатлон. Пятый день.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. АрМИ-2020: Танковый биатлон. День пятый
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться