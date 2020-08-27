В Узбекистан прибудет глава МИД Афганистана

В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар с официальным визитом посетит Узбекистан 28 августа. В рамках мероприятия будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Узбекистан 28-29 августа 2020 года посетит делегация Исламской Республики Афганистан во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром", - указано в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, в программе визита предусмотрены встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и других ведомствах.

В ходе предстоящих переговоров представители двух стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах.

В последнее время правительство Узбекистана предпринимает меры по укреплению деловых отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах деятельности. В конце января 2017 года делегация из Узбекистана посетила Кабул. Во время визита была подписана "дорожная карта", согласно которой планировалось увеличить торговый оборот с $400 миллионов долларов до $1,5 миллиарда. В декабре того же года Ташкент посетил президент Афганистан Ашрафа Гани. В рамках встречи было подписано свыше 40 контрактов на поставку узбекской продукции на афганский рынок. Их общая сумма превысила $500 миллионов.