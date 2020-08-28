Узбекистан и Кыргызстан согласовали почти 100 километров границы

Последнее десятилетие республики находятся в разногласиях, связанных с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан активно решают вопрос делимитации государственных границ.

На данный момент, стороны согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии территории протяженностью 94,5 километра. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Кыргызстана.

Сегодня в Ташкенте прошел очередной раунд переговоров правительственных делегаций двух республик по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

По информации источника, встреча прошла "конструктивно и в дружественной атмосфере".

"По итогам переговоров подписаны два протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границы. Стороны договорились активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих наши народы", — подчеркнули в правительстве Кыргызстана.

В кабмине также сообщил о том, что стороны утвердили план графика рабочих встреч до конца года, которые будут проводиться на ежемесячной основе.

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, из-за чего регулярно происходили пограничные конфликты.

Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году и активизировали в начале 2017 года после прихода к власти Шавката Мирзиёева.