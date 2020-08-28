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Участок кыргызско-узбекской границы в Ала-Букинском районе открыт

Узбекистан и Кыргызстан согласовали почти 100 километров границы

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200828/14860692/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-soglasovali-pochti-100-kilometrov-granitsy.html

Последнее десятилетие республики находятся в разногласиях, связанных с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан активно решают вопрос делимитации государственных границ.

Папка с документами
Sputnik / Алексей Витвицкий
Узбекистан и Казахстан готовят итоговые документы по демаркации границы

На данный момент, стороны согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии территории протяженностью 94,5 километра. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Кыргызстана.

Сегодня в Ташкенте прошел очередной раунд переговоров правительственных делегаций двух республик по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

По информации источника, встреча прошла "конструктивно и в дружественной атмосфере".

"По итогам переговоров подписаны два протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границы. Стороны договорились активизировать деятельность рабочих групп во благо решения приграничных вопросов, волнующих наши народы", — подчеркнули в правительстве Кыргызстана.

В кабмине также сообщил о том, что стороны утвердили план графика рабочих встреч до конца года, которые будут проводиться на ежемесячной основе. 

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, из-за чего регулярно происходили пограничные конфликты.

Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году и активизировали в начале 2017 года после прихода к власти Шавката Мирзиёева.

Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, граница, делимитация



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