Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего кыргызского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики.

Именно 31 августа 1991 года Верховный Совет Киргизской ССР принял постановление о провозглашении независимого, суверенного и демократичного пути страны.

Обычно эта дата в КР отмечается с большим размахом, однако в 2020-м из-за пандемии COVID-19 все торжественные мероприятия было решено провести в онлайн-формате.

Народные гулянья не планируются, однако вечером все же запустят праздничный салют, пишет Sputnik Кыргызстан.

Ранее 29 лет со дня провозглашения независимости от СССР отпраздновали на Украине.