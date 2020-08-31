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Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200831/14870400/Shavkat-Mirziev-pozdravil-prezidenta-Kyrgyzstana-s-Dnem-nezavisimosti.html

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего кыргызского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики.

Именно 31 августа 1991 года Верховный Совет Киргизской ССР принял постановление о провозглашении независимого, суверенного и демократичного пути страны.

Обычно эта дата в КР отмечается с большим размахом, однако в 2020-м из-за пандемии COVID-19 все торжественные мероприятия было решено провести в онлайн-формате.

Народные гулянья не планируются, однако вечером все же запустят праздничный салют, пишет Sputnik Кыргызстан.

Ранее 29 лет со дня провозглашения независимости от СССР отпраздновали на Украине.

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Узбекистан, президент, поздравление, День независимости, Кыргызстан, Шавкат Мирзиёев



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