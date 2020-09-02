Посол Узбекистана в Риге единовременно назначен послом в Хельсинки

Из-за эпидемиологической ситуации в Европе церемония вручения верительных грамот президенту Финляндии Саули Ниинистё и подписание документа с признанием полномочий посла Узбекистана прошла в дистанционном формате.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов 27 августа получил аккредитацию и стал новым диппредставителем высшего ранга страны в Финляндии с резиденцией в Риге. Об этом сообщили в ИА "Дунё".

Из-за эпидемиологической ситуации в Европе церемония вручения верительных грамот президенту Финляндии Саули Ниинистё и подписание документа с признанием полномочий посла Узбекистана прошла в дистанционном формате.

Отмечено, что сотрудничество Узбекистана и Финляндии развивается динамично в таких сферах, как образование, энергетика, инженерия, горная добыча, сельское хозяйство, ИКТ, зеленые технологии и внешняя трудовая миграция.

Впервые за 18 лет в июне текущего года прошло заседание межправительственной комиссии двух стран. Сопредседателем от узбекской стороны выступил заместитель премьер-министра, от финской — министр по делам развития и внешней торговли. К тому же в мае Финляндия стала донором Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Кадамбай Султанов был назначен послом Узбекистана в Латвии осенью 2019 года.