Лавров и Камилов провели телефонный разговор — что обсудили главы МИД

Министры обсудили подготовку запланированных на этот год совместных мероприятий не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ, и ШОС.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Узбекистана.

Сергей Лавров обсудил с Абдулазизом Камиловым подготовку совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, сообщили в МИД РФ.

"Стороны уделили внимание ходу подготовки совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая в формате Содружества Независимых Государств, функции председателя в котором в настоящее время исполняет Узбекистан, а также в рамках ШОС под российским председательством", — говорится в информации ведомства.

Министры также обозначили задачи обеих сторон в рамках предстоящих встреч в этом году: 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана и 21-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

До этого Лавров и Камилов созванивались в середине августа. Тогда в ходе телефонного разговора главы МИД отмечали важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.