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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.

Лавров и Камилов провели телефонный разговор — что обсудили главы МИД

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200903/14898064/Glavy-MID-RF-proveli-telefonnyy-razgovor--chto-obsudili-Lavrov-i-Kamilov.html

Министры обсудили подготовку запланированных на этот год совместных мероприятий не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ, и ШОС.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Узбекистана. 

Сергей Лавров обсудил с Абдулазизом Камиловым подготовку совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, сообщили в МИД РФ.

"Стороны уделили внимание ходу подготовки совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая в формате Содружества Независимых Государств, функции председателя в котором в настоящее время исполняет Узбекистан, а также в рамках ШОС под российским председательством", — говорится в информации ведомства.

Министры также обозначили задачи обеих сторон в рамках предстоящих встреч в этом году: 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана и 21-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

До этого Лавров и Камилов созванивались в середине августа. Тогда в ходе телефонного разговора главы МИД отмечали важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров, телефонный разговор, МИД РФ, МИД Узбекистана



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