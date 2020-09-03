21:36 03 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Заседание ассамблеи стран СНГ

Узбекистан намерен провести у себя одну из встреч Межпарламентской ассамблеи СНГ

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
Получить короткую ссылку
10310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200903/14901664/Uzbekistan-nameren-provesti-u-sebya-odnu-iz-vstrech-Mezhparlamentskoy-assamblei-SNG.html

В ноябре запланировано заседание Совета МПА СНГ, 51-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи и торжественное заседание МПА, посвященное 75-летию Великой Победы.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева предложила провести одно из мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ на территории Узбекистана.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан проведет около 70 мероприятий в качестве председателя СНГ

Данную инициативу глава верхней палаты парламента выразила в телефонном разговоре со спикером Совета Фередации РФ Валентиной Матвиенко.

Стороны также обсудили предстоящие в ноябре в Санкт-Петербурге мероприятия Межпарламентской ассамблеи, а также вопросы подготовки к переговорам в ходе саммита глав государств СНГ в Ташкенте.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что саммит глав стран Содружества в 2020 году планируется провести в Ташкенте 16 октября.

Теги:
СНГ, Узбекистан, Олий Мажлис, Россия, Совет Федерации, Танзила Нарбаева, Валентина Матвиенко



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Лукашенко: отравления Навального не было, заявления Меркель — фальсификация
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться