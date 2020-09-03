Узбекистан намерен провести у себя одну из встреч Межпарламентской ассамблеи СНГ

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева предложила провести одно из мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ на территории Узбекистана.

Данную инициативу глава верхней палаты парламента выразила в телефонном разговоре со спикером Совета Фередации РФ Валентиной Матвиенко.

Стороны также обсудили предстоящие в ноябре в Санкт-Петербурге мероприятия Межпарламентской ассамблеи, а также вопросы подготовки к переговорам в ходе саммита глав государств СНГ в Ташкенте.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что саммит глав стран Содружества в 2020 году планируется провести в Ташкенте 16 октября.