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Здание МИД Афганистана

Афганистан назначил нового посла в России

Twitter / МИД Афганистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200904/14903882/Afganistan-naznachil-novogo-posla-v-Rossii.html

Предыдущий посол Исламской республики в РФ Латиф Баханд в августе был освобожден от занимаемой должности.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Афганистана назначило новым послом страны в России Саида Тайеба Джавада, сообщается в заявлении МИД Афганистана в Twitter.

До сих пор дипломат выполнял обязанности посла в Великобритании.

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"В целях максимального укрепления дипломатического аппарата и использования профессиональных возможностей для осуществления приоритетов внешней политики Афганистана; согласно <…> Конституции страны и предложения Министерства иностранных дел уважаемый чиновник властей Исламской республики Афганистан предусмотрел утверждение двенадцати новых кандидатов в послы и продление срока работы одного человека из действующих послов", — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Исламской республики также назначило новых послов в Великобритании, Германии, Австрии, Кыргызстане, Азербайджане, Италии, Пакистане, Турции, Индии, Туркменистане и Австралии.

Предыдущий посол Афганистана в России Латиф Баханд в августе был освобожден от занимаемой должности.

Теги:
дипломат, политика, Посол, Россия, Афганистан



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