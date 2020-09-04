Москве нечего скрывать в ситуации с Навальным — Лавров

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по ситуации с Алексеем Навальным России нечего скрывать, а германская сторона тем временем не предоставила Москве никакой конкретной информации.

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось", - сказал Сергей Лавров.

Министр утверждает, когда Навальный оказался в Германии, больше недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию".

"И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что в ситуации с Алексеем Навальным Россия примет дальнейшее решение, когда поступит официальный ответ от Берлина с конкретными фактами.

"Мы сегодня в очередной раз интересовались у наших коллег из Европейского Союза, из Германии, планирует ли госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры (России) поступил", - прокомментировал министр в рамках пресс-конференции.

"Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал Лавров.

Напомним: 20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Оппозиционер почувствовал себя плохо. В госпитале врачи вынесли заключение, что ядов в крови или в моче Навального обнаружено не было. В качестве основного рабочего диагноза Российские медики назвали нарушение обмена веществ, в результате чего произошло резкое понижение сахара в крови. Позже Навального самолетом перевезли в берлинскую клинику Charite. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах.

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки. В посольстве РФ в Берлине сказали, что намерены получить от Германии оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в помощи, но пока не получила никакой информации от германской стороны. Он также добавил, что в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто.