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Москве нечего скрывать в ситуации с Навальным — Лавров

Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200904/14911302/Moskve-nechego-skryvat-v-situatsii-s-Navalnym--Lavrov.html

Глава МИД РФ отметил, что Россия примет дальнейшее решение, когда поступит официальный ответ от Берлина с конкретными фактами.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по ситуации с Алексеем Навальным России нечего скрывать, а германская сторона тем временем не предоставила Москве никакой конкретной информации.

Алексей Навальный
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время, ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось", - сказал Сергей Лавров.

Министр утверждает, когда Навальный оказался в Германии, больше недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию".

"И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - подчеркнул глава МИД РФ.
© RIA Novosti.
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Сергей Лавров отметил, что в ситуации с Алексеем Навальным Россия примет дальнейшее решение, когда поступит официальный ответ от Берлина с конкретными фактами.

"Мы сегодня в очередной раз интересовались у наших коллег из Европейского Союза, из Германии, планирует ли госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры (России) поступил", - прокомментировал министр в рамках пресс-конференции.

"Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции министерства иностранных дел ФРГ. Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда, нам обещают, сегодня пообещали, по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают, там содержатся, тогда мы и будем на это реагировать", - сказал Лавров.

Напомним: 20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Оппозиционер почувствовал себя плохо. В госпитале врачи вынесли заключение, что ядов в крови или в моче Навального обнаружено не было. В качестве основного рабочего диагноза Российские медики назвали нарушение обмена веществ, в результате чего произошло резкое понижение сахара в крови. Позже Навального самолетом перевезли в берлинскую клинику Charite. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах.

Алексей Навальный
© Sputnik / Евгений Одиноков
Кремль о Навальном: если отравили - будет расследование

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки. В посольстве РФ в Берлине сказали, что намерены получить от Германии оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в помощи, но пока не получила никакой информации от германской стороны. Он также добавил, что в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто. 




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