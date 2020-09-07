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Дело о "полосатой" конфете решено в пользу PERFECT CANDY

pixabay
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200907/14926767/Delo-o-sladkoy-konfete-resheno-v-polzu-PERFECT-CANDY.html

В ходе расследования было установлено, что этикетка сладости ZERDA аналогична дизайну обертки ZEBRA, что в дальнейшем могло бы вводить в заблуждение потребителей.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Компания PERFECT CANDY (Узбекистан) направила в Антимонопольный комитет заявление по поводу проверки деятельности компании Usta Xasan Qandolatchi.

Известно, что ООО PERFECT CANDY является производителем конфет и правообладателем товарного знака ZEBRA.

В ходе расследования было установлено, что этикетка конфет ZERDA аналогична дизайну обертки ZEBRA, что в дальнейшем могло бы вводить в заблуждение потребителей.

Отмечено, что оба производителя имеют единый круг потребителей, также они являются конкурентами и участниками одного товарного рынка.

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Таким образом, на заседании Спецкомиссии Антимонопольного комитета было принято решение, что реализация конфет ZERDA является фактом недобросовестной конкуренции.

Нарушителю было выдано предписание о прекращении производства и реализации конфет ZERDA. Компании Usta Xasan Qandolatchi в месячный срок обязана уничтожить все имеющиеся в остатке (на складах) этикетки, коробки и прочие упаковочные материалы конфет со словесным обозначением ZERDA.

 

Теги:
подделка, Антимонопольный комитет Узбекистана, конфеты



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