Дело о "полосатой" конфете решено в пользу PERFECT CANDY

В ходе расследования было установлено, что этикетка сладости ZERDA аналогична дизайну обертки ZEBRA, что в дальнейшем могло бы вводить в заблуждение потребителей.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Компания PERFECT CANDY (Узбекистан) направила в Антимонопольный комитет заявление по поводу проверки деятельности компании Usta Xasan Qandolatchi.

Известно, что ООО PERFECT CANDY является производителем конфет и правообладателем товарного знака ZEBRA.

В ходе расследования было установлено, что этикетка конфет ZERDA аналогична дизайну обертки ZEBRA, что в дальнейшем могло бы вводить в заблуждение потребителей.

Отмечено, что оба производителя имеют единый круг потребителей, также они являются конкурентами и участниками одного товарного рынка.

Таким образом, на заседании Спецкомиссии Антимонопольного комитета было принято решение, что реализация конфет ZERDA является фактом недобросовестной конкуренции.

Нарушителю было выдано предписание о прекращении производства и реализации конфет ZERDA. Компании Usta Xasan Qandolatchi в месячный срок обязана уничтожить все имеющиеся в остатке (на складах) этикетки, коробки и прочие упаковочные материалы конфет со словесным обозначением ZERDA.