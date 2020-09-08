14:01 08 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск

Абдулла признал значимую роль России в достижении мира в Афганистане

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200908/14929958/Abdulla-priznal-znachimuyu-rol-Rossii-v-dostizhenii-mira-v-Afganistane.html

Ранее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что началу переговоров между властями страны и радикальным движением "Талибан"* больше ничего не препятствует, причин затягивать их нет.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в понедельник провел встречу с послом России в Исламской республике Дмитрием Жирновым и признал значимую роль РФ в достижении мира в этой стране.

"Рад приветствовать посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова во дворце Высшего совета по национальному примирению. Мы обсудили мирный процесс в Афганистане, начало мирных переговоров и важную роль Российской Федерации в достижении долгосрочного мира в Афганистане", — написал Абдулла в Twitter.

Также он сообщил о конструктивных переговорах со старшим гражданским представителем НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво, спецпредставителем генерального секретаря ООН в Афганистане Деборой Лайонс, представителем Организации исламского сотрудничества в Афганистане Хусейном Авни Ботсали и представителем европейской делегации в стране.

Табличка на столе представителей движения Талибан
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Талибан"* отметил усилия Узбекистана по мирному процессу в Афганистане
РИА Новости со ссылкой на источники ранее сообщало, что делегация правительства Афганистана завершила приготовления к началу межафганских переговоров с "Талибаном"* и отправится в воскресенье в столицу Катара Доху. Вместе с делегацией правительства должен поехать Абдулла, который планирует провести в Катаре трехстороннюю встречу с руководителем политического офиса движения талибов в Дохе Абдулом Гани Барадаром и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Также ранее сообщалось, что Барадар и представители делегации талибов прибыли в Доху. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение сформировало делегацию для участия в переговорах с правительством Афганистана, в нее вошел 21 человек.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Foto : Master Sgt. Alejandro Licea
Афганистан: американская оккупация покажется раем после талибанизации
К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Позднее члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя-джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана"*, что было условием талибов для начала межафганских переговоров.

Позднее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан"* больше ничего не препятствует, причин затягивать их нет.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Россия, политика, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маски, платья и стразы: лучшие образы Венецианского кинофестиваля-2020
На Японию обрушился сильнейший за последние 50 лет супертайфун — видео
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться