Абдулла признал значимую роль России в достижении мира в Афганистане

Ранее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что началу переговоров между властями страны и радикальным движением "Талибан"* больше ничего не препятствует, причин затягивать их нет.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в понедельник провел встречу с послом России в Исламской республике Дмитрием Жирновым и признал значимую роль РФ в достижении мира в этой стране.

"Рад приветствовать посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова во дворце Высшего совета по национальному примирению. Мы обсудили мирный процесс в Афганистане, начало мирных переговоров и важную роль Российской Федерации в достижении долгосрочного мира в Афганистане", — написал Абдулла в Twitter.

Также он сообщил о конструктивных переговорах со старшим гражданским представителем НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво, спецпредставителем генерального секретаря ООН в Афганистане Деборой Лайонс, представителем Организации исламского сотрудничества в Афганистане Хусейном Авни Ботсали и представителем европейской делегации в стране.

РИА Новости со ссылкой на источники ранее сообщало, что делегация правительства Афганистана завершила приготовления к началу межафганских переговоров с "Талибаном"* и отправится в воскресенье в столицу Катара Доху. Вместе с делегацией правительства должен поехать Абдулла, который планирует провести в Катаре трехстороннюю встречу с руководителем политического офиса движения талибов в Дохе Абдулом Гани Барадаром и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Также ранее сообщалось, что Барадар и представители делегации талибов прибыли в Доху. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение сформировало делегацию для участия в переговорах с правительством Афганистана, в нее вошел 21 человек.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Позднее члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя-джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана"*, что было условием талибов для начала межафганских переговоров.

Позднее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан"* больше ничего не препятствует, причин затягивать их нет.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация