Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

В предыдущий раз российский лидер общался с гражданами страны в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре, пишет Sputnik Таджикистан.

Песков объяснил, почему было принято такое решение. Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию "последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", — сказал глава пресс-службы.

В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.