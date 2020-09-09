13:39 09 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск

Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200909/14936201/Pryamaya-liniya-s-Putinym-v-2020-godu-ne-sostoitsya.html

В предыдущий раз российский лидер общался с гражданами страны в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре, пишет Sputnik Таджикистан.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент отвечает: онлайн-трансляция "Прямой линии" с Владимиром Путиным
Песков объяснил, почему было принято такое решение. Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию "последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", — сказал глава пресс-службы.

В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.

Теги:
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента
Полеты экипажей Ту-22М3 в темное время суток в Мурманской области
Розовый закат и бомбардировщики Ту-22М3 — видео
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах "АрМИ-2020" отличились узбекистанцы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться