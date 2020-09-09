Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Политика 12:58 09.09.2020 (обновлено 13:00 09.09.2020) Получить короткую ссылку 23 0 0
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В предыдущий раз российский лидер общался с гражданами страны в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре, пишет
Sputnik Таджикистан.
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Sputnik / Михаил Климентьев
Песков объяснил, почему было принято такое решение. Он отметил, что российский лидер проводит прямую линию "последние несколько месяцев".
"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", — сказал глава пресс-службы.
В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.