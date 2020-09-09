Узбекистан выразил готовность провести один из раундов переговоров по Афганистану

Республика выразила намерение организовать один из последующих раундов переговоров в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Власти республики подтвердили готовность провести один из раундов межафганских мирных переговоров в Самарканде, сообщили в МИД.

Сегодня состоялось первое заседание подкомиссии по политике в рамках состава "Узбекистан-США-Афганистан". Встреча прошла в формате видеоконференции.

Делегации возглавили замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков, заместитель помощника госсекретаря США по Афганистану Нэнси Джексон и замглавы МИД Афганистана Мирвайс Нааб.

"Участники встречи приветствовали решение о проведении первого раунда межафганских переговоров в Дохе. Узбекская сторона выразила готовность в организации одного из последующих раундов переговоров в Самарканде", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Стороны подчеркнули необходимость разработки и практической реализации всеобъемлющей программы мира для Афганистана, которая должна быть подготовлена на основе консолидированного регионального и глобального подходов.

"Отмечена важность наращивания двусторонних торгово-экономических связей, ускорения реализации транспортно-коммуникационных, инфраструктурных и инвестиционных проектов, содействия скорейшему восстановлению экономики Афганистана", — добавили в ведомстве.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что делегация правительства Афганистана завершила приготовления к началу межафганских переговоров с "Талибаном"*. Делегаты должны были отправиться в столицу Катара Доху, однако их прибытие было отсрочено.

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что движение сформировало делегацию для участия в переговорах с правительством Афганистана, в нее вошел 21 человек.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Позднее члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя-джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана"*, что было условием талибов для начала межафганских переговоров.

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Позднее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением "Талибан"* больше ничего не препятствует, причин затягивать их нет.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация