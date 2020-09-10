Песков о возвращении Саакашвили в Грузию: главное, чтобы снова не наломал дров

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 гг., а также в 2008-2013 годах. Затем он покинул страну, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Возвращение экс-президента Грузии на политическую арену этой страны вряд ли сможет причинить какой-то вред России, главное, чтобы он снова не наломал дров в своей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он заявил, что набрался достаточно опыта, чтобы чтобы достойно "служить своей стране". Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани пообещала, что политик будет задержан сразу при пересечении границы.

"Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор. Главное, чтобы он снова дров не наломал в своей Грузии. Что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей стране. Нет, не может", — сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами. Его цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 гг., а также в 2008-2013 годах. Затем он покинул страну, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. По его словам, тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти Украины в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину. Пограничная служба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Владимир Зеленский, занявший пост президента Украины по итогам выборов весной 2019-го, вернул Саакашвили гражданство. Тот прилетел в Киев уже на следующий день.

В начале мая 2020-го Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.