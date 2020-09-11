Лавров и Камилов обсудили подготовку к визиту Мирзиёева в Россию

Стороны также обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего внешнеполитического взаимодействия, международной и региональной повесток дня.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ШОС подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, сообщает российское дипведомство.

"Рассмотрен ход подготовки к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в рамках предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Российскую Федерацию. Особое внимание в этой связи уделено запланированному на текущий год второму заседанию Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", - говорится на сайте российского министерства.

Стороны также обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего внешнеполитического взаимодействия, международной и региональной повесток дня.

"Были сверены позиции в преддверии заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, функции председателя в которых в настоящее время выполняет Узбекистан", - отметили в МИД РФ.

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