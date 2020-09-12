МИД: Узбекистан поддерживает запуск межафганских переговоров в Дохе

Республика будет содействовать сторонам в стремлении достичь общенационального примирения для строительства стабильного и процветающего государства.

ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили о старте инклюзивных переговоров между Правительством Афганистана и движением "Талибан"* в столице Катара Дохе.

Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что межафганский диалог приведет к устойчивому прекращению огня и, в конечном итоге, создаст необходимые условия для установления прочного и долгосрочного мира в данной стране.

"Узбекистан придерживается принципиальной позиции о том, что "политический процесс должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана"", - отмечается в заявлении на сайте МИД.

Узбекистан будет и далее поддерживать усилия и стремления сторон к достижению общенационального примирения и продолжит оказывать всяческое содействие дружественному народу Афганистана в строительстве стабильного и процветающего государства, отметили в госоргане исполнительной власти.

По данным информагентства "Дуне" при МИД республики, в предстоящей церемонии открытия переговоров в Дохе примет участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и радикальному движению "Талибан"* необходимые условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле 2019-го пресс-служба главы Афганистана информировала, что власти РУз предложили провести переговоры афганского правительства и талибов в Самарканде.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация