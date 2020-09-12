Камилов пригласил афганские стороны провести прямые переговоры в Самарканде

ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил афганские стороны провести один из раундов межафганских переговоров в Самарканде, сообщают в РИА Новости.

"Еще хочу раз подтвердить готовность Узбекистана провести один из раундов межафганских переговоров в прекрасном городе Самарканде", - подчеркнул Камилов, выступая на церемонии открытия межафганских переговоров в Катаре, организованной в формате видеоконференцсвязи.

Ранее спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев информировал, что республика готова провести у себя межафганские переговоры, в случае заинтересованности обеих сторон.

Напомним: в конце февраля текущего года в рамках церемонии в Катаре между Америкой и талибами было подписано первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Придерживаясь условиям соглашения, военнослужащие США уже покинули пять баз, расположенных на территории афганского государства. Накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшее время присутствие американских солдат в стране будет сокращено до четырех тысяч.