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"Мы не допустим возникновения угрозы для Узбекистана" — глава делегации "Талибана"*

© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200916/14987653/My-ne-dopustim-vozniknoveniya-ugrozy-dlya-Uzbekistana--glava-delegatsii-Talibana.html

Мулла Абдул Гани Барадар также высоко оценил усилия узбекского лидера Шавката Мирзиёев по установлению мира и стабильности на афганской земле.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Движение "Талибан"* не допустит возникновения угрозы и опасности для Узбекистана и других стран Центральной Азии со стороны Афганистана.

Переговоры Президентов Узбекистана и Афганистана в резиденции Куксарой
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистана
Узбекистан выразил готовность провести один из раундов переговоров по Афганистану

Об этом заявил глава делегации талибов на межафганских переговорах в Дохе мулла Абдул Гани Барадар.

Напомним: 29 февраля США и представители "Талибана"* подписали в Дохе мирное соглашение, которое должно положить конец вооруженному конфликту в Афганистане, который длится уже 20 лет. 

"Мы, разумеется, выполним условиям соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии. <...> В будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп", — отметил он в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Барадар также подчеркнул большой вклад, который узбекские власти вносят в установление мира и стабильности на афганской земле.

"Талибан"* отметил усилия Узбекистана по мирному процессу в Афганистане >>

Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских связей с Узбекистаном.

"Теплые и искренние отношения будут способствовать стабильности обеих стран", — заявил Барадар.

Между тем глава делегации "Талибана" отметил, что ключевую роль в реализации мирного договора играют и обязательства США по выводу своих войск из Афганистана.

Боевик движения Талибан
AP Photos / Allauddin Khan
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"Как только военные покинут страну, мы превратим Афганистан в мирную и благополучную территорию, добьемся стабильности в стране", — добавил Барадар.

Отметим, что Узбекистан активно участвует в мирном процессе в Афганистане, реализуя в стране экономические и инфраструктурные проекты, а также содействуя диалогу сторон.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
Центральная Азия, Афганистан, Узбекистан, Радикальное движение "Талибан"



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