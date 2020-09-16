"Мы не допустим возникновения угрозы для Узбекистана" — глава делегации "Талибана"*

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Движение "Талибан"* не допустит возникновения угрозы и опасности для Узбекистана и других стран Центральной Азии со стороны Афганистана.
Об этом заявил глава делегации талибов на межафганских переговорах в Дохе мулла Абдул Гани Барадар.
Напомним: 29 февраля США и представители "Талибана"* подписали в Дохе мирное соглашение, которое должно положить конец вооруженному конфликту в Афганистане, который длится уже 20 лет.
"Мы, разумеется, выполним условиям соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии. <...> В будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп", — отметил он в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Барадар также подчеркнул большой вклад, который узбекские власти вносят в установление мира и стабильности на афганской земле.
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Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских связей с Узбекистаном.
"Теплые и искренние отношения будут способствовать стабильности обеих стран", — заявил Барадар.
Между тем глава делегации "Талибана" отметил, что ключевую роль в реализации мирного договора играют и обязательства США по выводу своих войск из Афганистана.
"Как только военные покинут страну, мы превратим Афганистан в мирную и благополучную территорию, добьемся стабильности в стране", — добавил Барадар.
Отметим, что Узбекистан активно участвует в мирном процессе в Афганистане, реализуя в стране экономические и инфраструктурные проекты, а также содействуя диалогу сторон.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.