Назначен замминистра финансов Узбекистана

Пост занял Курбанмурат Тапаров, который до этого работал ведущим инспектором сектора по взаимодействию с представительными органами власти и политическими партиями Администрации президента.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Курбанмурат Тапаров назначен заместителем министра финансов Узбекистана, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Тапаров родился в 1978 году в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В 1999-м окончил Каршинский государственный университет, в 2004-м — Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2012-м — Университет Рицумейкан (Япония).

Начал карьеру в 1999 году в должности экономиста первой категории финансового управления Кашкадарьинской области. В разные годы занимал посты ведущего регионального инспектора Кашкадарьинской области Фонда расчетов за сельскохозяйственную продукцию, главного экономиста, замначальника отдела и начальника отдела по контролю за структурой и исполнением бюджета Каракалпакстана и местных бюджетов данного управления.

В 2017-2018 годах был заместителем начальника Главного управления финансов регионов Минфина, затем — начальником.

До назначения на пост замминистра финансов Тапаров работал ведущим инспектором сектора по взаимодействию с представительными органами власти и политическими партиями Администрации президента.