Назначен замминистра финансов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Курбанмурат Тапаров назначен заместителем министра финансов Узбекистана, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Тапаров родился в 1978 году в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В 1999-м окончил Каршинский государственный университет, в 2004-м — Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2012-м — Университет Рицумейкан (Япония).
В 2017-2018 годах был заместителем начальника Главного управления финансов регионов Минфина, затем — начальником.
До назначения на пост замминистра финансов Тапаров работал ведущим инспектором сектора по взаимодействию с представительными органами власти и политическими партиями Администрации президента.