Шавкат Мирзиёев поздравил Ёсихидэ Сугу

Глава республики отметил достигнутый высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении узбекско-японского стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Сугу с избранием премьер-министром страны, передает пресс-служба президента.

В своем послании глава республики отметил достигнутый высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении узбекско-японского стратегического партнерства.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента страны.

В ближайшие время Суга должен объявить состав своего кабинета. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.

Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя >>

Напомним, 28 августа премьер этой страны Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.