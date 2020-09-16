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Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии

Шавкат Мирзиёев поздравил Ёсихидэ Сугу

REUTERS / Eugene Hoshiko
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200916/14991338/Shavkat-Mirziev-pozdravil-sikhide-Sugu.html

Глава республики отметил достигнутый высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении узбекско-японского стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Сугу с избранием премьер-министром страны, передает пресс-служба президента.

В своем послании глава республики отметил достигнутый высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении узбекско-японского стратегического партнерства.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента страны.

В ближайшие время Суга должен объявить состав своего кабинета. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.

Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя >>

Напомним, 28 августа премьер этой страны Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.

Теги:
поздравление, Япония, Узбекистан



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