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Флаг королевства Иордан

Посол Иордании завершает миссию в Узбекистане

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200918/15010626/Posol-Iordanii-zavershaet-missiyu-v-Uzbekistane.html

Глава МИД РУз высоко оценил личный вклад Салиха Ахмада аль-Жаварнеха в формирование нынешнего уровня отношений между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял Чрезвычайного и Полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства Салиха Ахмада аль-Жаварнеха, который завершает свою миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече стороны обсудили перспективы развития отношений между странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

По данным пресс-службы, Камилов высоко оценил личный вклад Салиха Ахмада аль-Жаварнеха в формирование нынешнего уровня отношений между Узбекистаном и Иорданией. Тот, в свою очередь, выразил признательность за созданные в РУз благоприятные условия для работы.

Напомним, дипломатические отношения между Узбекистаном и Иорданией были установлены в 1993 году. 

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Теги:
МИД Узбекистана, Посол, дипломат, дипломаты, политика, Иордания, Узбекистан



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