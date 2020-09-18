Посол Иордании завершает миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял Чрезвычайного и Полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства Салиха Ахмада аль-Жаварнеха, который завершает свою миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече стороны обсудили перспективы развития отношений между странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

По данным пресс-службы, Камилов высоко оценил личный вклад Салиха Ахмада аль-Жаварнеха в формирование нынешнего уровня отношений между Узбекистаном и Иорданией. Тот, в свою очередь, выразил признательность за созданные в РУз благоприятные условия для работы.

Напомним, дипломатические отношения между Узбекистаном и Иорданией были установлены в 1993 году.