Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"

Боевой блок ракетного комплекса "Авангард" способен развивать скорость в 27 Махов (около 33 тысяч километров в час).

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард". Им оказался Герберт Ефремов — выдающийся конструктор ракетной и ракетно-космической техники, кандидат технических наук, профессор, почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор, советник по науке ВПК "НПО машиностроения". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый Герберт Александрович, это огромное событие для нашей страны — обеспечение ее безопасности. Без всякого преувеличения, это огромное событие и в вашей жизни. Результаты вашей работы трудно переоценить. Вы не только стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь ее автором", — сказал Путин во время видеовстречи с конструктором в День оружейника.

"В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", — сказал президент.

© Sputnik / Михаил Климентьев Герберт Ефремов — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке

Герберт Ефремов — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке.

Он участвовал в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.

Под руководством Ефремова был запущен проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.