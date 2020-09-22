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Делегация Олий Мажлиса Узбекистана встретилась в Душанбе с Рустамом Эмомали

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200922/15026317/Delegatsiya-Oliy-Mazhlisa-Uzbekistana-vstretilas-v-Dushanbe-s-Rustamom-Emomali.html

Представители парламента РУз находятся с визитом в Таджикистане. Делегацию возглавляет заместитель спикера Законодательной палаты Улугбек Иноятов.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали в понедельник принял делегацию Олий Мажлиса Узбекистана, которая находится с визитом в соседней республике. Об этом сообщили в МИД РТ.

Узбекскую делегацию возглавляет заместитель спикера Законодательной палаты Улугбек Иноятов.

По данным пресс-службы, стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между законодательными властями двух стран. 

Делегация Олий Мажлиса Узбекистана встретилась в Душанбе с Рустамом Эмомали
Пресс-служба МИД Таджикистана
Делегация Олий Мажлиса Узбекистана встретилась в Душанбе с Рустамом Эмомали

В тот же день состоялась рабочая встреча групп межпарламентского сотрудничества двух стран, рассказали в Сенате Олий Мажлиса. На мероприятии, в частности, было подчеркнуто, что Узбекистан и Таджикистан находятся сейчас на новом этапе развития, для ускоренного развития дружеских отношений между ними созданы благоприятные условия.

Напомним, на следующей неделе, 28-29 сентября, соседнюю республику посетит премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

Теги:
Рустам Эмомали, Сенат Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Законодательная палата Олий Мажлиса, внешняя политика, политика, Таджикистан, Узбекистан



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