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Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Мирзиёев сегодня выступит с речью на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Пресс-служба Президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200923/15033751/Mirziev-segodnya-vystupit-s-rechyu-na-75-y-sessii-Generalnoy-Assamblei-OON.html

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте в 18.00 (по ташкентскому времени). Также выступление покажут по ряду телеканалов. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сегодня, 23 сентября, глава республики Шавкат Мирзиёев примет участие в общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мирзиёев будет выступать вторым.

Напомним, что мероприятие впервые в истории организации проходит в формате видеоконференции. Подобные меры были приняты в связи с пандемией COVID-19 в мире.

Какие темы планирует поднять президент в своем выступлении

В ходе выступления Шавкат Мирзиёев представит свое видение решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента РУз
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Кроме того, он планирует обозначить преимущества политического, социального и экономического совершенствования Узбекистана.

Одной из важных тем также станет борьба с пандемией и негативными последствиями распространения COVID-19.

Глава государства намерен выдвинуть ряд важных инициатив вопросах глобальной и продовольственной безопасности, обеспечения прав и свобод человека, изменения климата, ликвидации нищеты и сокращения бедности.

Где можно будет посмотреть выступление

Трансляция начнется в 18.00 (по ташкентскому времени, 16.00 — по московскому) на нашем сайте.

Также выступление будет транслироваться на следующих телеканалах и страницах в соцсетях:

  • "O'zbekiston", "O'zbekiston 24", "Zo'r TV", "Sevimli TV", "Milliy TV" (на узбекском языке);
  • "Yoshlar", "Toshkent" (на русском языке);
  • "Uzreport TV", "Dunyo bo’ylab" (на английском языке).

Второе выступление Мирзиёева на полях ООН за годы его президентства

Впервые глава государства выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в 2017 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й Генассамблее ООН
© Ruptly .
Выступление Шавката Мирзиёева на 72-й Генассамблее ООН

Тогда он рассказал о политических и экономических реалиях Узбекистана.

Президент отдельно подчеркивал результативность реформ, которые привели к глобальным переменам в политической, экономической и общественной сферах.

Мирзиёев отмечал, что Узбекистан сделал несколько важных шагов по укреплению демократических прав и свобод. В частности, он упомянул об отмене выездных виз и расширении диалога с правозащитными организациями.

В своей речи глава республики также затронул ряд важных проблем: водных ресурсов (трагедия Аральского моря) и терроризма.

В завершении своей речи Мирзиёев остановился на вопросе религии, заявив, что совершенно недопустимо, когда ислам — религия мира и добра — ассоциируется с насилием и злом.

Теги:
Генассамблея ООН, ООН, Узбекистан, президент, Шавкат Мирзиёев



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