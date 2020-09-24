В Госкомитете промышленной безопасности новое назначение

Согласно постановлению президента от 21 сентября 2020 года пост зампредседателя занял Халматов Бахтиёр Илхамджанович.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Первым заместителем председателя Государственного комитета промышленной безопасности Узбекистана стал Халматов Бахтиёр Илхамджанович. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Бахтиёр Халматов назначен на пост зампредседателя в соответствии с постановлением президента от 21 сентября 2020 года.

Более подробная информация о должностном лице на данный момент не предоставлена.

Напомним: Государственный комитет промышленной безопасности был создан в декабре 2018 года. Госорган осуществляет деятельность на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете министров республики.