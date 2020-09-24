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В Госкомитете промышленной безопасности новое назначение

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200924/15047045/V-Goskomitete-promyshlennoy-bezopasnosti-novoe-naznachenie.html

Согласно постановлению президента от 21 сентября 2020 года пост зампредседателя занял Халматов Бахтиёр Илхамджанович.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Первым заместителем председателя Государственного комитета промышленной безопасности Узбекистана стал Халматов Бахтиёр Илхамджанович. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Бахтиёр Халматов назначен на пост зампредседателя в соответствии с постановлением президента от 21 сентября 2020 года.

Более подробная информация о должностном лице на данный момент не предоставлена. 

Напомним: Государственный комитет промышленной безопасности был создан в декабре 2018 года. Госорган осуществляет деятельность на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете министров республики.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, назначение, Узбекистан



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