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Понятие "постсоветский" в отношении Узбекистана себя почти исчерпало — Малашенко

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (10)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200924/15048769/Ponyatie-postsovetskiy-v-otnoshenii-Uzbekistana-sebya-pochti-ischerpalo--Malashenko.html

Доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко прокомментировал выступление узбекского лидера Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Алексей Всеволодович, в своем обращении Шавкат Мирзиёев заявил о становлении "нового Узбекистана". Это выражение — "новый Узбекистан" — встречается во многих материалах, посвященных современным проблемам Центральной Азии. Есть мнение, что это шаблон. Как думаете Вы?

— Применительно к Узбекистану определение "новый" звучит очень органично. Я бы здесь отметил одно, зато принципиальное обстоятельство. До сих пор при описании Центрально-Азиатского региона аналитики используют словосочетание "постсоветское пространство". Не вдаваясь в конкретизацию этого термина в нынешней ситуации, можно отметить, что применительно к Узбекистану понятие "постсоветский" себя практически исчерпало. Это уже прошлое, кто-то считает его "славным", кто-то — "печальным".

Сотворение "фундамента новой эпохи" — это очень и очень непросто. Трудности на этом пути очевидны. А тут еще внезапно обрушившаяся на всех нас, не только на узбекистанцев, пандемия коронавируса.

— Шавкат Мирзиёев выдвинул несколько инициатив, в том числе в сфере борьбы с бедностью. Как Вы оцениваете состояние узбекской экономики, достаточен ли ее рост для того, чтобы искоренить эту проблему?

— Приведу две, зато впечатляющие цифры. Первая — валютные резервы страны за последнее время увеличились на 5,5 миллиарда долларов, составив в общей сложности 34 миллиарда долларов. Вторая — планируется реализация промышленных проектов на сумму в 11 миллиардов долларов.

Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Пресс-служба президента Узбекистана
Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Экономическая стратегия Узбекистана нацелена на создание условий для повышения жизненного уровня всех граждан. Ташкент собирается добиваться этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной помощи.

Еще можно упомянуть запущенную ранее программу "Каждая семья — предприниматель". В случае ее успешности — а в это хочется верить — общество получит колоссальный импульс развития.

— Влияют ли глобальные вызовы на внешнеполитический курс Узбекистана, расстановку его основных направлений?

— Внешняя политика Ташкента по-прежнему многовекторна, но эта многовекторность не является своего рода конъюнктурой, а стратегией. Страна участвует во многих международных организациях, налаживает и развивает отношения с самыми разными государствами, но при этом всегда на первое место ставит собственные национальные интересы.

Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (10)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, политика, Узбекистан



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