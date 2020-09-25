Мирзиёев и Назарбаев договорились об укреплении межрегиональных контактов

Стороны обсудили вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев провели рабочую встречу в приграничном городе Сарыагаш Туркестанской области, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры двух стран обсудили современное состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Говорили о продолжении тесной координации и эффективного взаимодействия на уровне правительств для скорейшего преодоления последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.

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В ракурсе внимания - и формирование благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и достижения согласованных параметров товарооборота, содействия практической реализации приоритетных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте в рамках принятой совместной "Дорожной карты", поддержки межрегиональных контактов и гуманитарных обменов.

Обсудили вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре минувшего года в Ташкенте.

Вместе с тем рассмотрели основные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев вновь подтвердили неизменную приверженность укреплению уз добрососедства и всесторонних связей между братскими народами Узбекистана и Казахстана.