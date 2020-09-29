ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Делегация правительства Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибыла в столицу Таджикистана для участия в седьмом заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

УзА Абдулла Арипов прибыл в Душанбе

В международном аэропорту Душанбе Арипова встретил зампремьер-министра соседней республики Давлатшо Гулмахмадзода.

Как сообщалось ранее, в рамках заседания участники планируют обсудить актуальные вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также в культурно-гуманитарной сфере и других.

Одним из важнейших вопросов станет также открытие границ и возобновление авиасообщения.

Кроме того, в рамках визита Арипова в Таджикистан состоится заседание Делового совета, а также бизнес-форум, в котором примут участие узбекские и таджикские предприниматели.