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Абдулла Арипов прибыл в Душанбе

Пресс-служба правительства Кыргызстана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200929/15073720/Abdulla-Aripov-pribyl-v-Dushanbe-.html

Главу узбекской делегации встретил в столичном аэропорту Таджикистана заместитель премьер-министра Давлатшо Гулмахмадзода.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Делегация правительства Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибыла в столицу Таджикистана для участия в седьмом заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

УзА
Абдулла Арипов прибыл в Душанбе

В международном аэропорту Душанбе Арипова встретил зампремьер-министра соседней республики Давлатшо Гулмахмадзода. 

Как сообщалось ранее, в рамках заседания участники планируют обсудить актуальные вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, транспорте и связи, энергетике, сельском и водном хозяйстве, а также в культурно-гуманитарной сфере и других.

Одним из важнейших вопросов станет также открытие границ и возобновление авиасообщения.

Кроме того, в рамках визита Арипова в Таджикистан состоится заседание Делового совета, а также бизнес-форум, в котором примут участие узбекские и таджикские предприниматели.

Теги:
Абдулла Арипов, Узбекистан, Душанбе, Таджикистан, внешняя политика, Экономика



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