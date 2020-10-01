Посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Австрии

Торжественное мероприятие состоялось во дворце "Хофбург" с последующим обходом почетного караула и исполнением государственных гимнов.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Вене прошла церемония вручения верительных грамот вновь назначенного посла Узбекистана Абата Файзуллаева федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, сообщают в ИА "Дунё".

Отмечено, что торжественное мероприятие состоялось во дворце "Хофбург" с последующим обходом почетного караула и исполнением государственных гимнов.

Пресс-служба ИА "Дунё" Посла Узбекистана Абат Файзуллаев на торжественной церемонии вручения верительных грамот в Австрии

В ходе встречи федеральный президент Австрии заявил, что австрийской стороне хорошо известны динамичные изменения и масштабные реформы, проводимые сейчас в Узбекистане Шавкатом Мирзиёевым. Благодаря предпринятым действиям резко возросла и репутация республики в Европе и во всем мире.

Александр Ван дер Беллен высоко оценил положительную динамику в развитии австрийско-узбекских отношений и уделил внимание совершенствованию двустороннего взаимодействия в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним: согласно решению Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля Абат Азатович Файзуллаев был назначен послом Узбекистана в Австрии. Он вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Австрии 19 августа. В соответствии с дипломатическим протоколом, посол Узбекистана считается полностью приступившим к исполнению своих обязанностей только с момента предоставления оригиналов верительных грамот федеральному президенту Австрии.