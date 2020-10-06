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Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили подготовку мероприятий в рамках СНГ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201006/15121212/Glavy-MID-Uzbekistana-i-RF-obsudili-podgotovku-meropriyatiy-v-ramkakh-SNG.html

Заседания лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств и министров иностранных дел этого интеграционного объединения пройдут 15-16 октября в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку предстоящих в октябре 2020 года мероприятий в рамках СНГ, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам повесток дня и подготовки предстоящих в октябре 2020 года мероприятий в рамках Содружества", - отмечается в информации.

Напомним, Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ. Заседания лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств и министров иностранных дел этого интеграционного объединения пройдут 15-16 октября в формате видеоконференции.

Камилов и Лебедев обсудили подготовку саммита глав СНГ >>

Постпреды стран Содружества 22 сентября обсудили ход подготовки к заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также включенный в повестку дня по инициативе российского постпредства вопрос о процедуре подписания международных договоров на этих заседаниях.

Теги:
телефонный разговор, МИД Узбекистана, МИД России, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров, СНГ



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