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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Мирзиёев и Токаев выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Кыргызстане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201007/15138849/Mirziev-i-Tokaev-vyrazili-nadezhdu-na-skoruyu-stabilizatsiyu-situatsii-v-Kyrgyzstane.html

Главы Узбекистана и Казахстана в среду поговорили по телефону и обменялись мнениями по развитию событий в регионе.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в среду в телефонном разговоре выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"Состоялся также обмен мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства этой страны", — говорится в публикации.

Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

"С удовлетворением отмечены тесная координация и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса", — добавили в пресс-службе.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Центральной Азии
В понедельник в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали несколько сотен человек, один погиб.

Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по словам его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

Теги:
Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, внешняя политика, политика, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев



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