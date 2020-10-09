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Участники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке

Лидеры стран Центральной Азии выступили с совместным заявлением по Кыргызстану

Sputnik
Политика
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (13)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201009/15152245/Lidery-stran-Tsentralnoy-Azii-vystupili-s-sovmestnym-zayavleniem-po-Kyrgyzstanu.html

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы, после чего начались массовые акции протеста. Сам президент республики ранее отмечал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана выступили с совместным заявлением, в котором выразили серьезную озабоченность событиями в Кыргызстане.

Участники акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов.
Sputnik
Итоги парламентских выборов в Кыргызстане признаны недействительными

Главы государств призвали народ соседней республики, где сейчас обостряется политическая ситуация, проявить мудрость для сохранения мира в стране.

Обстановка в Кыргызстане накалилась после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые проходили в стране 4 октября.

Массовые беспорядки вспыхнули в Бишкеке и других крупных городах. Митингующие захватили парламент и президентскую администрацию.

В результате премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. После этого были назначены временный премьер-министр и спикер парламента. Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего главы государства.

Сегодня президент Кыргызстана подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром. 

Ранее глава республики подчеркивал, что готов всячески содействовать "созданию законных оснований для новых назначений" в Кабмине.

Также он отмечал важность аннулирования итогов прошедших выборов и проведения нового голосования. По последним данным, ЦИК Кыргызстана назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.

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Помимо действующего состава правительства, президент Кыргызстана освободил от должности начальника Генштаба и назначил нового человека.

Сам Жээнбеков заявлял, что после того как будут избраны и утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, он готов сложить свои полномочия.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (13)
Теги:
Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Центральная Азия



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