Путин рассказал, что дарят ему внуки на день рождения

Подарки президенту РФ преподносят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин рассказал, какие подарки готовят внуки к его дню рождения.

"Поделки, рисунки, просто поздравления", — сказал Путин в интервью, которое было показано на телеканале "Россия 1".

Президент также рассказал, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от близких — друзей, детей, внуков.

"Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", — отметил Путин.

Главе государства 7 октября исполнилось 68 лет. В этот день он принял множество поздравлений, в том числе от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пожелал своему иностранному коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания дружественному российскому народу.