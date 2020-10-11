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Путин рассказал, что дарят ему внуки на день рождения

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201011/15160244/Putin-rasskazal-chto-daryat-emu-vnuki-na-den-rozhdeniya.html

Подарки президенту РФ преподносят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин рассказал, какие подарки готовят внуки к его дню рождения.

"Поделки, рисунки, просто поздравления", — сказал Путин в интервью, которое было показано на телеканале "Россия 1".

Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения — что он пожелал
Президент также рассказал, что в свой день рождения ждет поздравлений прежде всего от близких — друзей, детей, внуков.

"Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", — отметил Путин.

Главе государства 7 октября исполнилось 68 лет. В этот день он принял множество поздравлений, в том числе от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пожелал своему иностранному коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания дружественному российскому народу.

Теги:
внуки президента, внуки, подарок, день рождения, Россия, Владимир Путин



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